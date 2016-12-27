 أمير تبوك يتبرع بمليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير تبوك يتبرع بمليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري

أمير تبوك يتبرع بمليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, تبرعاً مالياً بقيمة مليون ريال، للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة.
ووجه سموه بأن يكون استقبال التبرعات بمقر إمارة المنطقة, إضافة إلى استقبال التبرعات المادية لمن هم خارج مدينة تبوك سيكون في مقر المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة.

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