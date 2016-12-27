وكيل إمارة مكة المساعد للحقوق يفتتح مكتب الأحوال بإصلاحية المقدسة

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد آل سعود، فرع مكتب الأحوال المدنية، والجناح المثالي بإدارة الإصلاحية بمكة المكرمة صباح اليوم الثلاثاء ١٤٣٨/٣/٢٨هـ.

ورافق الأمير في هذه الزيارة سعادة مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني، ورئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم و أسرهم (تراحم) الأستاذ يحيى الكناني، و مدير عام الحقوق بالإمارة الأستاذ أيمن مداح، و مدير شؤون السجناء بالإمارة الأستاذ مهند الشعيبي، و عدد من الضباط و الموظفين.

و أكد سموه أن هذه المبادرة العملية بين السجون و الأحوال المدنية، تأتي في المقام الأول لخدمة النزلاء، و تأمين جميع الخدمات الخاصة بهم، و للإسراع في انجاز معاملتهم لاصدار الوثائق الشخصية و تجديدها، مبديا سعادته على الاهتمام بالمستوى التنظيمي الذي تهدف الإدارة للوصول له، من خلال افتتاحهم أيضا الجناح المثالي، واصفا تلك الخدمات بالركائز في عملية التأهيل الإصلاحي للنزيل.

من جانبه أوضح العقيد صالح القحطاني أن هذه الإنجازات إنفاذا لتوجيهات ولاة الامر حفظهم الله و بمتابعة مستمرة من سعادة مدير عام للسجون اللواء ابراهيم بن محمد الحمزي ضمن باكورة من الخدمات التي تسعى سجون العاصمة المقدسة تقديمها للنزلاء، و استمرارا للجهود المبذولة لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل ايجابي لإصلاح الموقوفين.

واطلع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق على عدد من المشاريع التي سوف تنجز خلال الفترة القادمة، ومنها: مشروع المدرسة الجديدة، والبيت العائلي، و العنابر الجديدة و البوابة الامنية و مبنى ادارة الاصلاحية .

من جانب آخر كرم الأمير فيصل بن محمد خلال زيارته نزيل من أحد الدول الأفريقية أشهر إسلامه، بعد توفيق الله، و بجهود المكتب التعاوني و الدعوة و الارشاد داخل الإصلاحية.

و عبر النزيل عن بالغ فرحته بحسن المعاملة التي يلقاها من منسوبي السجن، والتي كانت سببا في دخوله هذا الدين العظيم، شاكرا كل من ساعده في توجيهه للطريق الصحيح.

وتحرص إدارة السجون على دعوة النزلاء غير المسلمين إلى الإسلام، عبر تقديمهم عدد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية لهم. وإستمرارا للجهود المبذوله لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل ايجابي لإصلاح الموقوفين.