 مكتب التدريب التقني بنجران ووحداته يشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مكتب التدريب التقني بنجران ووحداته يشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016

مكتب التدريب التقني بنجران ووحداته يشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016
المناطق - نجران

شارك مكتب التدريب التقني والمهني بنجران ممثلاً بالكلية التقنية بنجران والمعهد الصناعي الثانوي بنجران في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحّد (الخامس) تحت شعار «معًا لتحقيق الإصلاح» في مجمع رويال سنتر ، والذي تنظمه المديرية العامة للسجون بنجران بالتزامن مع سجون دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم ( تراحم ) الدكتور حسين آل حمد ومدير السجون بالمنطقة العميد خالد بن فهد الشمري وتمتد فعالياته خمسة أيام .

صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بالكلية التقنية بنجران الأستاذ علي بن عبدالله آل عتيق .

وبين ” آل عتيق” أن هذه الفعاليات في مضمونها رسائل سامية في مفهوم تحقيق الشراكة المجتمعية الإصلاحية عبر مد جسر من المحبة والمودة للنزلاء من مبدأ اتصال النزيل والنزيلة على حدٍ سواء بالمجتمع الخارجي.

وأوضح رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران الأستاذ سعيد بن أحمد آل جبار الى ان الهدف من المشاركة في هذه الفعاليات إبراز أهمية احتواء ورعاية نزلاء السجون والإصلاحيات من قبل كل شرائح المجتمع والعمل على الأخذ بأيديهم إلى سبيل الصلاح وحماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي.

من جهته أكد عميد الكلية التقنية بنجران الأستاذ محمد بن علي زبعان الصقري على أهمية توعية المجتمع  بالدور المناط تجاه أبناء السجناء ورفع معنوياتهم ومساعدتهم من جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

وأشار مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران الأستاذ ضاوي بن سعيد الغامدي إلى أهمية دعم المجتمع وأفراده والأخذ بيد النزيل وأسرته وتحويل فترة قضاء محكوميته إلى نقطة تحول إيجابية في حياتهم وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية ووسائل الإعلام.

وقد شارك مكتب التدريب التقني والمهني بنجران ممثلاً بالكلية التقنية بنجران والمعهد الصناعي الثانوي بنجران في هذه الفعالية حيث تم توزيع الكتيبات التوعوية والإرشادية للحضور .

وفي نهاية الفعاليات كرّم رئيس اللجنة الدكتور حسين آل حمد ومدير السجون بنجران العميد خالد الشمري الإدارات المشاركة بهذه الفعاليات .

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