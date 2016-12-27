بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي .

التقى محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي يرافقه قائد الدوريات الأمنية العقيد عبدالله بن محمد المدخلي .

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالضيفين شاكراً لهما مبادرتهما بهذه الزيارة الطيبة والمثمرة . وناقش معهما السبل الكفيلة بتفعيل التواجد الأمني بأحياء مدينة صبيا والقرى المجاورة .

واستعراض ماتم من إجراءات حيال إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي لتغطية تلك الجهات بالخدمات الأمنية .

كما بحث المحافظ مع اللواء الدويسي والعقيد المدخلي بحضور رئيس البلدية بالنيابة الأستاذ ناجي الحازمي إختيار وتهيئة المواقع المناسبة لإنشاء مقرات الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا