 بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي . | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

داعش يعدم 13 مدنياً بينهم طفلان قرب الموصل إطلاق السوق الموازية للأسهم “نمو” 26 فبراير الجوازات : إلغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه بعد 90 يوماً بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي . مكتب التدريب التقني بنجران ووحداته يشارك في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016 وكيل إمارة مكة المساعد للحقوق يفتتح مكتب الأحوال بإصلاحية المقدسة أمير تبوك يتبرع بمليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري نجاح استئصال غدة درقية لمسنه تبلغ من العمر (80) عام بمستشفى الخميس العام د .شراب: مشاكل روحية وعقلية تصيب الإنسان والحكمة تجعله أكثر قدرة على حلها حريق في حي البادية بالدمام ينهي حياة طفل المرصد الحضري يطلق استطلاع رضا المواطنين عن مستوي الخدمات في حاضرة الدمام أمير مكة يستعرض إنجازات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية

بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي .

بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي .
المناطق- جازان
التقى محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء  مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي يرافقه قائد الدوريات الأمنية العقيد عبدالله بن محمد المدخلي  .
  وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالضيفين  شاكراً لهما مبادرتهما بهذه الزيارة الطيبة والمثمرة  . وناقش معهما السبل الكفيلة بتفعيل التواجد الأمني بأحياء مدينة صبيا والقرى المجاورة  .
واستعراض ماتم من إجراءات حيال إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي لتغطية تلك الجهات بالخدمات الأمنية  .
كما بحث المحافظ مع اللواء الدويسي والعقيد المدخلي بحضور رئيس البلدية بالنيابة الأستاذ ناجي الحازمي إختيار وتهيئة المواقع المناسبة لإنشاء مقرات الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>