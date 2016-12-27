بحث إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي.. محافظ صبيا يستقبل اللواء الدويسي والعقيد المدخلي .

التقى محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي يرافقه قائد الدوريات الأمنية العقيد عبدالله بن محمد المدخلي .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالضيفين شاكراً لهما مبادرتهما بهذه الزيارة الطيبة والمثمرة . وناقش معهما السبل الكفيلة بتفعيل التواجد الأمني بأحياء مدينة صبيا والقرى المجاورة .
واستعراض ماتم من إجراءات حيال إعتماد وإفتتاح مخفرين جديدين للشرطة في مركزي العالية والكدمي لتغطية تلك الجهات بالخدمات الأمنية .
كما بحث المحافظ مع اللواء الدويسي والعقيد المدخلي بحضور رئيس البلدية بالنيابة الأستاذ ناجي الحازمي إختيار وتهيئة المواقع المناسبة لإنشاء مقرات الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا
كما بحث المحافظ مع اللواء الدويسي والعقيد المدخلي بحضور رئيس البلدية بالنيابة الأستاذ ناجي الحازمي إختيار وتهيئة المواقع المناسبة لإنشاء مقرات الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا
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