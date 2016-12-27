إسلامية تبوك تحتضن برنامج الأمن الأسري برعاية الدكتور السديري والسديس

يحتضن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك كأول فرع في المملكة برنامج أسرة آمنة ” دور المسجد وأهميته في حماية الأسرة ” والذي ينطلق الأثنين المقبل بتاريخ 4/4/1438هـ تحت رعاية أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وبحضور نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في قاعة أمانة منطقة تبوك وسيكون من ضيوف البرنامج الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس يأتي ذلك بتنظيم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبإشراف مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك سلمان المالكي أن الوزارة حرصت وتحرص على كل ما من شأنه استقرار المجتمع علميا وفكريا وأسريا واجتماعيا وذلك من خلال الأثر الكبير للدعوة والإرشاد اللذان هما من أخص خصائصها وأبرز مناشطها ومهامها المناطة بها ، معربا عن بالغ سعادته شخصيا وسعادة الفرع كله بأن يكون فرع الوزارة في تبوك هو أول الفروع احتضانا للبرنامج متمنيا التوفيق والسداد لكافة العاملين في وزارة الشؤون الإسلامية بمختلف إداراتها ووكالاتها وجميع فروعها في المملكة.

وثمَّن المالكي فكرة البرنامج مبينا أن له أهمية كبيرة وأثرا بالغا في شيوع الأمن بمفهومه الواسع والشامل وأضاف ” الأسرة هي المجتمع ومن ثم توجهت عناية الشريعة الغراء إلى كل ما فيه حفظ وصيانة له من جميع الاتجاهات وفي كل أمورها ولا سيما الناحية العقدية والفكرية، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أوضح أن المولود يولد على الفطرة بيد أن أبويه إما أن يضعانه بفضل الله تعالى على طريق الهدى والرشاد أو يحرفانه عنه عياذا بالله.

وأشار المالكي إلى أن الفرع بدءا بفضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ محمد بن عبدالحميد السميري وصولا إلى جميع العاملين في الفرع حريص كل الحرص على أن يكون عند حسن ظن معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري – الذي يشرف المنطقة بالحضور مؤكدا أن هذا الحرص يأتي في إطار مقابلة المعروف بمثله والإحسان بإحسان مشيدا بما يجده الفرع من دعم وحرص من قبل معالي الوزير، ومتابعة من معالي نائبه.

وقال المالكي: إنَّ البرنامج -الذي يبدأ يوم الرابع إلى العاشر من شهر ربيع الآخر 1438هـ -حافل ومليئ بفعاليات متنوعة وعديدة حيث يرعى ويشرف البرنامج بالحضور في يومه الأول سمو أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ومعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري كما يشرف البرنامج بالحضور في يومه الثالث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس حيث يحاضر ويخطب الجمعة عن دور المسجد في حفظ أمن الأسرة إلى غير ذلك من الفعاليات المصاحبة للبرنامج طيلة مدة إقامته”.

ونوَّه المالكي إلى التعاون الكبير بين الفرع والعديد من الجهات الحكومية في المنطقة ليبرز البرنامج في أبهى صورة وأجمل حُلَّة ومن هذه الجهات وزارات التعليم والداخلية والتنمية الاجتماعية مشيرا إلى أن اتحاد الهدف يجعل الجميع يعمل وكأنهم رجل واحد فالهدف هو استقرار وأمن المواطن والمقيم على ربوع بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية مؤكدا أن البرنامج يأتي ضمن تاريخ الفرع الطويل والحافل بالمبادرات والبرامج والمناشط الدعوية التي استفاد ويستفيد منها الرجال والنساء والشباب والبنات في كافة أرجاء المنطقة.

واختتم المالكي تصريحه سائلا الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يوفق الدعاة والعلماء والمصلحين وأن يعينهم على كل ما فيه الأمن والأمان .