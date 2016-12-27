الدكتور الزهراني يشهد حفل تخريج الدفعتين السادسة عشر والسابعة عشر من طلاب ثانوية السروات بالظفير

شهد مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم حفل تخريج الدفعتين السادسة عشر والسابعة عشر من طلاب ثانوية السروات بالظفير ( نظام المقررات ) المتوقع تخرجهم وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالوسط الأستاذ صالح سعيد مديس وقائد المدرسة الأستاذ غرم الله قماعة وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين وأولياء أمور الطلاب

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم رتلها الطالب أحمد الجاوي فكلمة لمدير المدرسة الأستاذ غرم الله قماعة رحب من خلالها بمساعد المدير العام مثمناً الدور المتميز والمتابعة الدائمة التي يبذلها تعليم منطقة الباحة لجميع برامج وفعاليات الميدان التعليمي .

بعد ذلك ألقيت كلمة الطلاب المحتفى بهم

عقب ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم عرض مرئي بعنوان “محطات” أعده الأستاذ خالد علي الزهراني وبمشاركة عدد من الطلاب سجلوا من خلاله رصداً لعدد من المنشط التربوية التي تمت منذ مطلع العام الدراسي ، تلا ذلك عدد من الفقرات المتنوعة شملت قصيدة شعرية تلاها لوحة إنشادية بمشاركة عدد من الطلاب نالت استحسان الجميع.

ثم كلمة أولياء أمور الطلاب ألقاها عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد أحمد الغامدي

وفي ختام الحفل قام الدكتور الزهراني بتكريم الخريجين والمعلمين كما كرم عددا من الجهات الداعمة والمشاركة في فعاليات وبرامج المدرسة ومن ثم التقطت الصور التذكارية للخريجين