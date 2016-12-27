 الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

إل جي تكشف النقاب عن مكبر صوت يحلق في الهواء السجن والغرامة لمواطن أُدين بإطلاق هاشتاق “إسقاط الولاية عن المرأة” كبار العلماء تدعو للإسهام بحملة إغاثة الشعب السوري اعتماد “وزارة الإسكان” و”جامعة الملك فيصل” كمقدمي خدمات تصديق حكومي الشورى يوافق على تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية برنت فوق 55 دولارا لسابع جلسة من الارتفاعات المتواصلة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور الزهراني يشهد حفل تخريج الدفعتين السادسة عشر والسابعة عشر من طلاب ثانوية السروات بالظفير تحت شعار ” جامعتنا بيتنا”.. جامعة الباحة تنظم غداً الاربعاء معرض “تدوير المخلفات” إسلامية تبوك تحتضن برنامج الأمن الأسري برعاية الدكتور السديري والسديس أمير الباحة يدشن مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة . أمير تبوك يدشن غدًا مشروعات للمياه بقيمة 844 مليون ريال

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المناطق - واس

وقع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم اتفاقيتين وذلك ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع بنسخته الثانية والمقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء المنصة الإعلامية التلفزيونية و تطوير بيئة الإعلام المرئي و المسموع كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء مركز الابتكار للألعاب الالكترونية.

C0sF0WFW8AA31Ox C0sFmn_W8AERuo- 000-3637203451482846338079 000-5719565461482846340191

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>