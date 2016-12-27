الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وقع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم اتفاقيتين وذلك ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع بنسخته الثانية والمقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء المنصة الإعلامية التلفزيونية و تطوير بيئة الإعلام المرئي و المسموع كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء مركز الابتكار للألعاب الالكترونية.