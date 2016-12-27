 برنت فوق 55 دولارا لسابع جلسة من الارتفاعات المتواصلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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برنت فوق 55 دولارا لسابع جلسة من الارتفاعات المتواصلة

برنت فوق 55 دولارا لسابع جلسة من الارتفاعات المتواصلة
المناطق_رويترز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الثلاثاء، التي اتسمت بالهدوء قبل بداية عطلة العام الجديد، مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاماً بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.

ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من يناير.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في فبراير بنسبة 0.29%، إلى 55.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

ويظل العقد أقل بـ5%، من أعلى مستوى في 17 شهراً، والذي بلغ 57.89 دولار للبرميل في 12 ديسمبر بعد موافقة المنتجين المستقلين على بذل جهود مشتركة مع أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية والتي أدت إلى تراجع الأسعار.

وارتفع الخام الأميركي للتسليم في فبراير بواقع 6 سنتات إلى 53.08 دولار للبرميل بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 17 شهراً يوم الجمعة. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الاثنين بعد عطلة عيد الميلاد التي حلت في مطلع الأسبوع.

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