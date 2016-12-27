 اعتماد “وزارة الإسكان” و”جامعة الملك فيصل” كمقدمي خدمات تصديق حكومي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اعتماد “وزارة الإسكان” و”جامعة الملك فيصل” كمقدمي خدمات تصديق حكومي

اعتماد “وزارة الإسكان” و”جامعة الملك فيصل” كمقدمي خدمات تصديق حكومي
المناطق_الرياض

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات “وزارة الإسكان” و “جامعة الملك فيصل”، كـمقدمي خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنت الجهتين من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.
وتٌمكِن هذه الخطوة كلا الجهتين الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجهما من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.
يذكــر أن المركز يقدم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها جمــيع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، حيث تمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم حكومة، مواطنون، أعمال من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.

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