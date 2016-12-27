 كبار العلماء تدعو للإسهام بحملة إغاثة الشعب السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

كبار العلماء تدعو للإسهام بحملة إغاثة الشعب السوري اعتماد “وزارة الإسكان” و”جامعة الملك فيصل” كمقدمي خدمات تصديق حكومي الشورى يوافق على تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية برنت فوق 55 دولارا لسابع جلسة من الارتفاعات المتواصلة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع توقع اتفاقيتين مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور الزهراني يشهد حفل تخريج الدفعتين السادسة عشر والسابعة عشر من طلاب ثانوية السروات بالظفير تحت شعار ” جامعتنا بيتنا”.. جامعة الباحة تنظم غداً الاربعاء معرض “تدوير المخلفات” إسلامية تبوك تحتضن برنامج الأمن الأسري برعاية الدكتور السديري والسديس أمير الباحة يدشن مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة . أمير تبوك يدشن غدًا مشروعات للمياه بقيمة 844 مليون ريال جامعة الباحة: تبرم مجموعة اتفاقات مع جامعة “أبسالا” العالمية إسرائيل “تقلص” علاقاتها مع الدول التي صوتت ضد الاستيطان

كبار العلماء تدعو للإسهام بحملة إغاثة الشعب السوري

كبار العلماء تدعو للإسهام بحملة إغاثة الشعب السوري
المناطق - واس

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإغاثة الشعب السوري،وقالت الأمانة في بيان لها اليوم الثلاثاء:

“بما أعدّ الله تعالى للمنفقين في سبيله والمتصدقين على عباده والمفرجين لكرب إخوانهم من أجر عظيم وثواب جزيل، قال تعالى: “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا”، وقال سبحانه: “مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ: “مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكانِ يَنْزلاَنِ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا” مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وقال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ) أخرجه أحمد وغيره، وقال عليه الصلاة والسلام: “أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا” الحديث”.

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: “ليذكر المسلمون إخوانهم السوريين الذين فرقتهم السياسات الظالمة، وشردتهم القوى الجائرة، فهم ما بين مشرد ولاجئ وأبناء سبيل، تفرقوا تحت كل كوكب، وتشرذموا في كل صقع، وهم إخوان لنا في الدين يعيشون أياما قاسية، ويذوقون مرارات متنوعة، حتى عجزوا عن أن يصلوا إلى قوتهم بأيدهم، وكم فيهم من أطفال يتضورون جوعا، وآباء وأمهات يتقطعون حسرات، سائلين الله تعالى أن يعجل بالفرج، وأن يرفع هذه الغمة عن الأمة”.

وأوضحت أن “من الأخوة في الدين بين المسلمين، ومن دلائل صدق هذه الرابطة أن يشعر المسلم أن إخوانه مظاهرون له في السراء والضراء، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، داعية الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، الذي أطلق هذا النداء الجهير إلى شعبه والمسلمين، وهو بإذن الله تعالى نداء سيحرك النفوس إلى البذل في سبيل الله، وسيهز الهمم فتتبارى في سوق بضاعتها شرف الدنيا وعز الآخرة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>