 السجن والغرامة لمواطن أُدين بإطلاق هاشتاق “إسقاط الولاية عن المرأة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السجن والغرامة لمواطن أُدين بإطلاق هاشتاق “إسقاط الولاية عن المرأة”

السجن والغرامة لمواطن أُدين بإطلاق هاشتاق “إسقاط الولاية عن المرأة”
المناطق_الدمام

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً بالسجن لعام واحد والغرامة بـ30 ألف ريال على أحد المغردين، بعد إدانته بإطلاق “هاشتاق” على “تويتر” يحرض على إسقاط الولاية عن المراة، ووضع ملصقات بعدد من المواقع تدعو لذلك.

وتضمنت لائحة الاتهام وفقاً لـ”عكاظ”، مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفتح حسابات لنشر صور إباحية على موقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق هاشتاق “سعوديات نطالب بإسقاط الولاية”، ووضع ملصقات تدعو لذلك في سبعة مواقع بالأحساء باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن ضبطته دورية أمنية أثناء وضعه الملصقات.

من جانبه، أقرَّ المتهم بالتهم الموجهة إليه، مدعياً أن له قريبات مظلومات من ذويهم ويطالب بمساواتهن بالرجل، وأنه هو مَن كتب العبارات على هاتفه وطبعها ووزعها على الجوامع بنفسه دون مساعدة من أحد.

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