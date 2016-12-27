 وفاة مؤرخ المملكة الشيخ عبدالرحمن الرويشد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفاة مؤرخ المملكة الشيخ عبدالرحمن الرويشد

وفاة مؤرخ المملكة الشيخ عبدالرحمن الرويشد
المناطق_الرياض

نعى السعوديون المؤرخ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد عن عمر ناهز الـ 88 عاماً قضاها في توثيق التاريخ السعودي، وكمؤرخ خاص لعدد من الأحداث والملوك في البلاد.

ولد الرويشد في الدرعية عام 1928 – في مدينة الرياض، وعاصر كل تطوراتها والتحولات التي شهدتها عبر 80 عاماً.

وحصل الرويشد على جائرة الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أوكل له الملك فهد عمل شجرة الأسرة المالكة، حيث وضع قاعدة معلوماتها حتى باتت مرجعاً أساسياً لتاريخ الأسرة الحاكمة.

ومن أهم مؤلفاته: “الستون رجلاً خالدو الذكر، وقصر الحكم في مدينة الرياض، وإمارات اليمامة من حكم الفوضى حتى قيام الدولة السعودية، والجذور الأصلية للتعليم في وسط الجزيرة العربية.

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