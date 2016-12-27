محافظ الطائف يلتقي قيادات الصحة ويستعرض الخدمات الصحية المقدمة

استقبل محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني اليوم بمكتبه بالخالدية قيادات الصحة في الطائف يتقدمهم مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المونس

واستعرض الميموني مع قيادات الصحة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة واستمع الى ايضاح من مديرها عن الخطط المستقبلية القريبة والتي تعتزم الصحة تدشينها بالمحافظة منوها بالدعم الكبير المقدم لتعزيز الخدمات الصحية ورفع السعة السريرية في عدد من المستشفيات الى جانب اطلاق خدمات صحيه متعددة كما ناقش الميموني مع قيادات الصحه سبل التعاون في تحقيق تطلعات ابناء الطائف خدمه صحيه متقدمه في مختلف المجالات الصحية

واستعرض قيادات الصحه في تقرير موجز ابرز الخدمات الصحيه والطبية المقدمه والتي تقدم خدماتها من خلال ١٣ مستشفى و١٢١ مركز صحي الى جانب المراكز التخصصيه في الاسنان والكلى والسكري والعمل على تحقيق نقله كبيره قريبا في التوسع في الخدمات الصحيه المقدمه لتحقيق الافضل لابناء الطائف