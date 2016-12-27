 مصرع وإصابة عناصر انقلابية في كمين محكم للمقاومة بالبيضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصرع وإصابة عناصر انقلابية في كمين محكم للمقاومة بالبيضاء

مصرع وإصابة عناصر انقلابية في كمين محكم للمقاومة بالبيضاء
المناطق - اليمن

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم، مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين نفذته المقاومة الشعبية ضد عناصر الميليشيا في منطقة تقع بين منطقة الثعالب وجميدة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية.
وأوضح مصدر في المقاومة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيا في المواقع المجاورة تقوم بقصف عشوائي على المزارعين والممتلكات العامة رداً على الكمين؛ ما تسبب في مقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين.

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