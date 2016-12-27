فعاليات (كيف نكون قدوة) بشرطة منطقة مكة المكرمة

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعقد فعاليات برامج مشروع (كيف نكون قدوة ) بمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة ، وقد تم وضع عنوان موحد لأفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بمسمى “طريقنا نحو القمم…بالالتزام بالقيم ” ويشمل ثلاث برامج وهي كالتالي:

1/ الالتزام سر نجاحي

2/ قيمنا تحقق امننا

3/ انت قدوة

وتشمل جميع شرط المحافظات وأفرع الامن العام بمنطقة مكة المكرمة