 فعاليات (كيف نكون قدوة) بشرطة منطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فعاليات (كيف نكون قدوة) بشرطة منطقة مكة المكرمة

فعاليات (كيف نكون قدوة) بشرطة منطقة مكة المكرمة
المناطق_عادل الزهراني

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعقد فعاليات برامج مشروع  (كيف نكون قدوة ) بمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة  ،   وقد تم وضع عنوان موحد لأفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بمسمى “طريقنا نحو القمم…بالالتزام بالقيم ” ويشمل ثلاث برامج وهي كالتالي:
1/ الالتزام سر نجاحي
2/ قيمنا تحقق امننا
3/ انت قدوة
وتشمل جميع شرط المحافظات وأفرع الامن العام بمنطقة مكة المكرمة

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