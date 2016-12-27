 العنزي يحصل على درجة الماجستير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العنزي يحصل على درجة الماجستير

العنزي يحصل على درجة الماجستير
المناطق_عبدالعزيز المشيطي
حصل الاستاذ رائد بن محمد العنزي أحد الكفاءات العلمية الوطنية الشابة على درجة الماجستير  تقنيات تعليم من جامعة اليرموك بتقدير “جيد جداً”  ” وكانت الرسالة بعنوان ” واقع استخدام الفصول الافتراضية بالكلية التقنية بمحافظة القريات من وجهة نظر المدربين ” ، حيث تكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور محمد عاشور عميد كلية التربية و الاستاذ الدكتور عايد الهرش و الدكتور محمد العمري و الدكتور محمد العلاونة ،ولقت الرسالة اشادة اللجنة والتوصية بنشر نتائجها .
ألف مبروك ومزيداً من النجاح والتقدم والتميز للعنزي.

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