العنزي يحصل على درجة الماجستير

حصل الاستاذ رائد بن محمد العنزي أحد الكفاءات العلمية الوطنية الشابة على درجة الماجستير تقنيات تعليم من جامعة اليرموك بتقدير “جيد جداً” ” وكانت الرسالة بعنوان ” واقع استخدام الفصول الافتراضية بالكلية التقنية بمحافظة القريات من وجهة نظر المدربين ” ، حيث تكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور محمد عاشور عميد كلية التربية و الاستاذ الدكتور عايد الهرش و الدكتور محمد العمري و الدكتور محمد العلاونة ،ولقت الرسالة اشادة اللجنة والتوصية بنشر نتائجها .

ألف مبروك ومزيداً من النجاح والتقدم والتميز للعنزي.