 مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ينظم مبادرة “الموظف الصغير” لتنمية مهاراتهم وتعزيز حس المسؤولية لهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري: لا وسيط لاستلام المبالغ النقدية شاهد.. تصرف مؤثر لسوري يعمل كسائق لنقل اللاجئين بعد رؤيته أخاه الغائب منذ سنوات بسبب الحرب جماهير الهلال تبرز النقاط السلبية بالفريق خادم الحرمين يتكفل بنفقة قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن لأداء العمرة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ينظم مبادرة “الموظف الصغير” لتنمية مهاراتهم وتعزيز حس المسؤولية لهم العنزي يحصل على درجة الماجستير فعاليات (كيف نكون قدوة) بشرطة منطقة مكة المكرمة مصرع وإصابة عناصر انقلابية في كمين محكم للمقاومة بالبيضاء محافظ الطائف يلتقي قيادات الصحة ويستعرض الخدمات الصحية المقدمة وفاة مؤرخ المملكة الشيخ عبدالرحمن الرويشد إيران تدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة جوية دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف تكرر تكريم المجتازين بمسابقة حفظ كتاب الله تعالى بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم

مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ينظم مبادرة “الموظف الصغير” لتنمية مهاراتهم وتعزيز حس المسؤولية لهم

مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ينظم مبادرة “الموظف الصغير” لتنمية مهاراتهم وتعزيز حس المسؤولية لهم
المناطق_الرياض

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض  التابع لفرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض مبادرة الموظف الصغير التي أطلقتها الوزارة بهدف تنمية مهارات النشء وتوفير البيئة المحفزة لهم ورفع مستوى وعيهم تجاه بيئة العمل والتعرف على طبيعة العمل  لتعزيز حس المسؤولية في نفوسهم منذ الصغر والشعور بحجم مايقدمه  الآباء والأمهات من أجلهم .

وأقيمت الفعالية في القسمين الرجالي والنسائي داخل المركز حيث كان في استقبال الاطفال ” الموظفين الصغار ” والترحيب بهم مدير المركز فهد الجنيدل ومشرفة القسم النسائي عفاف السياري اللذان اصطحباهم في جولة على الأقسام و المكاتب ووزعا المهام وبعض الأعمال المكتبية عليهم وقاما وفريق العمل بمتابعتهم أثناء القيام بها وتشجيعهم  .

ثم توجه الجميع إلى صالة المركز لحضور  البرنامج الترفيهي الذي أعد لهذه المناسبه وأشتمل على ألعاب المهرجين والدمى ومسابقات حركية وترفيهية شارك فيها الأطفال أبائهم اللعب و الإستمتاع والأناشيد مصحوبة برقصات أستعراضية ، بعدها وزعت  الهدايا والجوائز على الأطفال و الفرق المشاركة ثم  تناول الجميع وجبة الافطار الصحية.

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية  التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بهدف التنويع في بيئة العمل مما ينعكس ايجابيا على أداء الموظفين لأعمالهم .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>