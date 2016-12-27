خادم الحرمين يتكفل بنفقة قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن لأداء العمرة

بدأت اليوم ، على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبإشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في أربد والمركز التعليمي الطبي.

وأوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن في بيان لها أن هناك خدمات وتسهيلات للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بشكل عام إيمانًا منها بأهمية خدمة ضيوف الرحمن ، ولذوي الاحتياجات الخاصة كامل العناية والرعاية.

وأعرب صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، عن أمنياته للمعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول بسلام وأداء مناسك العمرة بيسر وراحة تامة ، ومن ثم العودة سالمين غانمين فائزين بالأجر والمثوبة، مشيراُ إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان التمست أهمية الإسهام في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء هذه الشعيرة وتيسيرها لهم .