 مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري: لا وسيط لاستلام المبالغ النقدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري: لا وسيط لاستلام المبالغ النقدية

مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري: لا وسيط لاستلام المبالغ النقدية
المناطق_الرياض

أكّد مبارك البكر مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنه لا يوجد وسيط لاستلام مبالغ التبرعات النقدية، مشيراً إلى أن الآلية الوحيدة للتبرع للحملة هي تقديم التبرعات في الحساب البنكي دون وسيط.
وقال البكر في تصريح لقناة الإخبارية اليوم إن هذه الحملة جاءت لتخفيف معاناة الأشقاء في حلب، وتم تشكيل عدة فرق لمباشرة العمل.

إلى ذلك، أعلنت الحملة أنها لن تستقبل التبرعات العينية خلال الفترة الحالية نظراً لكون الدول المستضيفة وضعت ضوابط جديدة لاستقبال تلك التبرعات، مشدّدة على أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص عبارة عن معلومات قديمة من حملات سابقة.

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