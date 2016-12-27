مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري: لا وسيط لاستلام المبالغ النقدية

أكّد مبارك البكر مدير حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوري، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنه لا يوجد وسيط لاستلام مبالغ التبرعات النقدية، مشيراً إلى أن الآلية الوحيدة للتبرع للحملة هي تقديم التبرعات في الحساب البنكي دون وسيط.

وقال البكر في تصريح لقناة الإخبارية اليوم إن هذه الحملة جاءت لتخفيف معاناة الأشقاء في حلب، وتم تشكيل عدة فرق لمباشرة العمل.

إلى ذلك، أعلنت الحملة أنها لن تستقبل التبرعات العينية خلال الفترة الحالية نظراً لكون الدول المستضيفة وضعت ضوابط جديدة لاستقبال تلك التبرعات، مشدّدة على أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص عبارة عن معلومات قديمة من حملات سابقة.