 الائتلاف السوري: تهجير المدنيين ضمانة بشار للبقاء في السلطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الائتلاف السوري: تهجير المدنيين ضمانة بشار للبقاء في السلطة

الائتلاف السوري: تهجير المدنيين ضمانة بشار للبقاء في السلطة
المناطق_وكالات

أوضح مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن عمليات القصف والتدمير للمرافق الحيوية ونهب البيوت واقتياد الشباب قسراً للقتال إلى جانب ميليشيات النظام وإيران تأتي بغرض الضغط على المدنيين لإجبارهم على هجرة مناطقهم إلى مناطق أخرى.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد جوجة إن استهداف نبع “عين الفيجة” في وادي بردى بريف دمشق تهدف إلى إضعاف إرادة المدنيين والثوار لإجبارهم على القبول بمصالحات غير عادلة تصب في مصلحة النظام وتعطيه الشرعية.

وبحسب المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري، أكد جوجة أن تلك الممارسات “جرائم حرب”، وأضاف أنها “مرفوضة من قبلنا وغير معترف بها”، وحث الأمم المتحدة على القيام بدورها بحماية المدنيين، وعدم رعاية أي اتفاق تنتج عنه عمليات تهجير قسري واسعة.
ومن جهته بيّن عضو الهيئة السياسية بالائتلاف أسامة تلجو أن قوات النظام والميليشيات الإيرانية نهبوا كل بيوت المدنيين في مدينة حلب بعد عمليات الإخلاء للسكان التي أعقبت الهجمة العسكرية الواسعة على المدينة واستمرت لمدة شهر.
ولفت تلجو إلى أن “عمليات الضغط على السكان وتهجيرهم يستثمرها النظام وإيران في إحداث تغيير ديمغرافي لأكبر مدينتين في سورية، وهما دمشق وحلب، لتثبيت حكمه الفاقد للشرعية، وسط صمت دولي مريب ومدان”.

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