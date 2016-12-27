بدء الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري وتخصيص حساب بنكي لها

بدأت اليوم في جميع مناطق المملكة، الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتنضم بذلك إلى عددٍ من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين، في الأردن ولبنان وتركيا وللنازحين السوريين داخل سوريا، والتي بلغت قيمتها (886.822.957) ريالا.

وخصص لهذه الحملة حساب بنكي يمكن إيداع مبالغ التبرعات به، بهدف تيسير عملية التبرع على المواطنين والمقيمين في مختلف مناطقة المملكة، وجاء هذا الحساب في البنك الأهلي برقم: (SA2310000020188888000100).