 “تعليم جدة” يحقق في اعتداء “طالبتي ابتدائي” على زميلتهن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“تعليم جدة” يحقق في اعتداء “طالبتي ابتدائي” على زميلتهن

“تعليم جدة” يحقق في اعتداء “طالبتي ابتدائي” على زميلتهن
المناطق_جدة

شكلت الإدارة العامة للتعليم بجدة لجنة للتحقق من شكوى والدة إحدى الطالبات، حول تعرض ابنتها الطالبة بإحدى المدارس الابتدائية، للاعتداء من قبل طالبتين آخريين.
وقامت اللجنة بالشخوص للمدرسة صباح اليوم لإجراء التحقق من جميع ملابسات الشكوى المقدمة من والدة الطالبة وأخذ إفادات جميع الأطراف الا أن الطالبة المعنية (المعتدى عليها) حسب الشكوى لم تحضر للمدرسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن اللجنة قامت بالتواصل مع ولي أمر الطالبة وأبلغته بضرورة إحضار ابنته غدا (الأربعاء) للمدرسة، لاستكمال التحقق من الحادثة وسماع إفادتها، ومن ثم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة بادارة التعليم؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية التربوية المناسبة.

 

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