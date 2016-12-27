 (فيفا) يمنع الشباب من تسجيل لاعبين في الفترة الشتوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيفا) يمنع الشباب من تسجيل لاعبين في الفترة الشتوية

(فيفا) يمنع الشباب من تسجيل لاعبين في الفترة الشتوية
المناطق_د ب أ

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية عن تلقي خطاب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يتضمن منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.
ويأتي هذا، على خلفية شكوى مقدمة من المحترف الاردني طارق خطاب بعد تصعيد شكواه للفيفا لاستلام مستحقاته المتأخرة اثر قرار النادي الاستغناء عن خدماته منتصف مايو الماضي.

وقال المصدر :”سمحنا لنادي الشباب بقيد اللاعبين في الفترة الصيفية الماضية بعد ان أودع شيكا مصدقا بمستحقات خطاب وأنهى اشتراطات القيد ونظرا لوجود اللاعب خارج المملكة لم يتم التواصل معه، ليطلب نادي الشباب استلام الشيك والتعهد بإيصاله للاعب وهذا ما حدث حيث تم تحويل المبلغ للاعب الذي كان يسير بإجراءات شكواه الدولية ويبدو أن الامر كان خافيا على نادي الشباب”.
وأوضح أن موقف الاتحاد السعودي سليم جدا، وسيتحرك فيما لو طلب نادي الشباب أي دعم قانوني.

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