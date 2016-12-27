 بالفيديو…القبض على خمس متسللين يمنيين بخزان صرف صحي بالداير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بالفيديو…القبض على خمس متسللين يمنيين بخزان صرف صحي بالداير

المناطق_جازان

تمكنت إحدى دوريات قطاع المجاهدين بمحافظة الداير شرق منطقة جازان مساء اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على متسللين من الجنسية اليمنية أثناء اختبائهم بخزان الصرف الصحي الخاص بإحدى بنوك المحافظة.

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه أثناء قيام إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الأمني اشتبهت بمركبة من نوع كامري ٢٠٠١ بمثلث خاشر بإتجاه الداير وتم متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها غير مساره بإتجاه مواقف البنك الأهلي بالداير وغادر المركبة خمسة أشخاص وقاموا بالاختباء بداخل إحدى خزانات الصرف الصحي الخاصة بالبنك وتم تطويق الموقع والقبض عليهم واتضح أنهم متسللين من الجنسية اليمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص .

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