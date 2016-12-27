ألمانيا: حملة الإغاثة التي أمر بها الملك سلمان بلسم وطمأنينة للشعب السوري

أشادت ألمانيا بحملة إغاثة الشعب السوري التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي وجه بتخصيص 100 مليون ريال لها عبر التبرع بالحساب البنكي المخصص لها.

وقال وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة الألمانية جيرت مولر في تصريح صحفي من مقر الوزارة الألمانية في برلين اليوم: “حملة المساعدات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين أمس تعد بلسماً وطمأنينة للشعب السوري، ورسالة إليهم بأنهم ليسوا وحدهم”.

وكان مولر قد أعلن تقديم بلاده نحو 15 مليون يورو مساعدات إنسانية طارئة لأهالي مدينة حلب. وحث المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في تقديم عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تأمين المواد الغذائية والطبية وتأمين أطباء لمعالجة المصابين من سكان حلب واللاجئين منهم من برودة الشتاء.