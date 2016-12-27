الاتحاد يعبر الأهلي بثلاثية.. ويصعد لنهائي كأس ولي العهد

تأهل فريق الاتحاد لنهائي بطولة كأس ولي العهد بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأستطاع فريق الاتحاد من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين بفضل أهداف أحمد العكايشي (27)، و المحترف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” (37).

وفي الفترة الثانية من اللقاء تمكن الأهلي من تقليص الفارق بقدم المحترف السوري عمر السومة (71)، قبل أن يضيف هدف التعادل لفريقه (78) عن طريق ضربة جزاء، فيما رجح لاعب الاتحاد فهد المولد الكفة لفريقه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ضربة حرة مباشرة (89).

ويلاقي فريق الاتحاد فريق النصر في الدور النهائي من بطولة كأس ولي العهد.