 أمير عسير يوجه بأستقبال التبرعات للأشقاء السوريين بالمحافظات والمراكز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير عسير يوجه بأستقبال التبرعات للأشقاء السوريين بالمحافظات والمراكز

أمير عسير يوجه بأستقبال التبرعات للأشقاء السوريين بالمحافظات والمراكز
المناطق_عسير
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير باستقبال التبرعات النقدية  للحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , وذلك في جميع محافظات ومراكز المنطقة ,
وحث سمو أمير المنطقة عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال والموسرين للمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا .
من الجدير بالذكر أن الحملة ستكون مالية فقط عن طريق استقبال التبرعات المالية من خلال إيداعها في الحساب الموحد للحملة على مستوى المملكة لدى البنك الأهلي التجاري رقم:  (Sa2310000020188888000100 )

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