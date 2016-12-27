هروب الشبكة من محافظة هروب ومراكزها!!

دعا محافظ هروب أ. أحمد الفيفي شركات الاتصالات بالمملكة الى توفير تغطية جيدة لشبكات الهاتف الجوال بالمحافظة.

وطالب الفيفي شركات الاتصالات شركة stc وشركة موبايلي وشركة زين بالعمل على تغطية محافظة هروب ومراكزها وقراها بشبكة اتصالات وتقوية الأبراج الموجوده حاليا ودعمها حيث ان المحافظه والمراكز التابعه تعاني من ضعف عام في جميع الاتصالات وبعض المراكز لايوجد بها اي خدمه تذكر من إحدى الشركات.

واضاف نتلقى يوميا عدة شكاوى من المشايخ والأهالي وطلاب المدارس والمعلمين وكذلك السياح والزوار للمحافظة بسبب ضعف الخدمه واختفائها إطلاقا في اوقات معينة ،سواء اتصال أو شبكة الأنترنت الضعيفة.. ولا توجد خدمات للجيل الثالث والرابع علما ان أغلب الطلاب والطالبات والدارسين عن بعد بالجامعات من اكثر المحتاجبن لهذه الخدمه.

وناشد المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سرعة إيجاد حلول فورية لمشكله الشبكات وتكليف شركات الاتصالات بتقوية الأبراج الموجوده وزيادة عددها في هروب ومراكزها أسوة بالمحافظات الأخرى نظرا للحاجة الماسة للخدمة.