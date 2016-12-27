 هروب الشبكة من محافظة هروب ومراكزها!! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس رومانيا يرفض ترشيح امرأة مسلمة رئيسة للوزراء مشروبات تخفف من آلام القولون العصبي هروب الشبكة من محافظة هروب ومراكزها!! برعاية المتحمي انطلاق “هايكينق” السعودية في محايل عسير آل دغيم 2 مليار ريـال حجم السياحة الشتوية بمناطق المملكة والموسم اكثر من 6 أشهر أمير عسير يوجه بأستقبال التبرعات للأشقاء السوريين بالمحافظات والمراكز الاتحاد يعبر الأهلي بثلاثية.. ويصعد لنهائي كأس ولي العهد بالفيديو…القبض على خمس متسللين يمنيين بخزان صرف صحي بالداير وزارة التعليم تقر برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية ألمانيا: حملة الإغاثة التي أمر بها الملك سلمان بلسم وطمأنينة للشعب السوري (فيفا) يمنع الشباب من تسجيل لاعبين في الفترة الشتوية “تعليم جدة” يحقق في اعتداء “طالبتي ابتدائي” على زميلتهن

هروب الشبكة من محافظة هروب ومراكزها!!

هروب الشبكة من محافظة هروب ومراكزها!!
المناطق_جازان

دعا محافظ هروب أ. أحمد الفيفي شركات الاتصالات بالمملكة الى توفير تغطية جيدة لشبكات الهاتف الجوال بالمحافظة.

وطالب الفيفي شركات الاتصالات شركة stc وشركة موبايلي وشركة زين بالعمل على تغطية محافظة هروب ومراكزها وقراها بشبكة اتصالات وتقوية الأبراج الموجوده حاليا ودعمها حيث ان المحافظه والمراكز التابعه تعاني من ضعف عام في جميع الاتصالات وبعض المراكز لايوجد بها اي خدمه تذكر من إحدى الشركات.

واضاف نتلقى يوميا عدة شكاوى من المشايخ والأهالي وطلاب المدارس والمعلمين وكذلك السياح والزوار للمحافظة بسبب ضعف الخدمه واختفائها إطلاقا في اوقات معينة ،سواء اتصال أو شبكة الأنترنت الضعيفة.. ولا توجد خدمات للجيل الثالث والرابع علما ان أغلب الطلاب والطالبات والدارسين عن بعد بالجامعات من اكثر المحتاجبن لهذه الخدمه.

 وناشد المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سرعة إيجاد حلول فورية لمشكله الشبكات وتكليف شركات الاتصالات بتقوية الأبراج الموجوده وزيادة عددها في هروب ومراكزها أسوة بالمحافظات الأخرى نظرا للحاجة الماسة للخدمة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>