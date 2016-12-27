برعاية المتحمي انطلاق “هايكينق” السعودية في محايل عسير

برعاية سعادة محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي الاستاذ/ محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي ينطلق هايكينق السعودية في محايل عسير لأول مره وذلك عند الساعه (٣:٣٠) عصر يوم الخميس القادم ١٤٣٨/٣/٣٠ هج وبحضور ومشاركة مؤسس الهايكينق السعودي المهندس / علي مبارك القحطاني ضمن فريق يتكون من اكثر من (٨٠) ماشيا ، حيث ينطلق الفريق من أسفل جبل الحيلة وفق خارطة طريق يتخللها بعض مواقع التوقف للاستراحة وبمسافة (٥) كم وصولا الى قمة جبل الحيله ، وذكر مؤسس الهايكينق السعودي ورئيس الفريق المهندس علي القحطاني ان هذه المشاركة التي نخص بها محافظة محايل هذه المره هي احتفاء ببيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه حيث تنتهي هذه الفعالية في اعلا قمة جبل الحيلة وسيقوم الفريق برفع علم المملكة العربية السعوديه احتفاء بهذه البيعة المباركة تأكيدا من الفريق المشارك وبإسم ابناء هذا الوطن لالغالي بأننا جميعا فداءا لهذا الوطن ، واستطرد الغامدي قلئلا ان هذه المشاركة تأتي بدعوة كريمة من سعادة محافظ محايل الاستاذ / محمد بن سعود المتحمي الذي هيأ لنا كل سبل إنجاح هذه المشاركة ، وقال ان الهدف من ( الهايكينق ) هو تفعيل رياضة المشي في المرتفعات وكذلك اكتشاف الأماكن الاثرية والتراثية وتعويد الشباب السعودي على تحمل المصاعب وتجاوز العقبات ، وقال ان المشاركة مفتوحة لكل الفئات العمرية ولا يتطلب ممن يرغب المشاركة سوى كشف طبي يؤكد لياقته الصحيه ، ودعى القحطاني كافة الراغبين الحضور والمشاركة ، واختتم القحطاني حديثه بتقديم وافر الشكر والتقدير لسعادة محافظ محايل وفريق عمله على ما قدمه من دعم ومساندة لتكون هذه الفعالية واقع ملموس ومفعل في محافظة محايل عسير .