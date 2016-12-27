مشروبات تخفف من آلام القولون العصبي

أكد موقع طبي متخصص إن المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى والقهوة، والتعرض للقلق والتوتر، من أهم أسباب القولون العصبى عند الكثير من الأشخاص، والذى يتسبب فى آلام شديدة فى المنطقة السفلى من البطن.

وأشار إلى أنه لابد من استخدام المشروبات الدافئة فى الشتاء والتى تعزز من القضاء على القولون العصبى، وأهمها الحلبة ولها تأثير جيد على تهدئة الأمعاء والقولون، كما أنها تعالج النوبات الناتجة عن القولون كالإمساك الشديد، وتعمل على تحسين عملية الهضم.

وأوضح الموقع أن الكراوية تعد من المشروبات التى يطلق عليها “مضاد حيوى طبيعى”، فهى تقضى على بكتيريا الأمعاء، كما أنها تخفف المغص وآلام المعدة لمرضى القولون العصبى، كما أنها طاردة للغازات ومهدئة للأمعاء، إضافة إلى مشروب الينسون ويعد من المشروبات المريحة للأمعاء، والمزيلة للألم، والمهدئة للأعصاب، ويقلل من التوتر والضغط النفسى.