 رئيس رومانيا يرفض ترشيح امرأة مسلمة رئيسة للوزراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس رومانيا يرفض ترشيح امرأة مسلمة رئيسة للوزراء

رئيس رومانيا يرفض ترشيح امرأة مسلمة رئيسة للوزراء
المناطق_وكالات

رفض رئيس رومانيا مرشحة الجناح اليساري لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين لمنصب رئيس الوزراء، سيفيل شحادة، التي كان يمكن أن تكون أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في بلادها وأول مسلمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوس إيوهانيس “تمعنت في المسألة جيدا، والآراء التي معها والآراء المخالفة، وقررت ألا أقبل هذا الترشيح.” وقد رشح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين شحادة الأسبوع الماضي بعد فوزه في الانتخابات العامة في 11 ديسمبر/كانون الأول.وطلب إيوهانيس من الحزب ترشيح شخص آخر لتولي رئاسة الوزراء. ولم يذكر أسباب رفضه ترشيح شحادة، لكنه قال إنها تفتقد إلى الخبرة السياسية الكافية.
وقال زعيم الحزب، وفقا لموقع (بي بي سي) إن الحزب لم يجد أي “سبب دستوري أو سبب آخر … مرتبط بمخاطر محتملة” لرفض مرشحته، مضيفا أن يوهانيس “يريد إشعال أزمة سياسية”. وأشار إلى أن حزبه سيبحث تقديم إيوهانيس للمحاكمة “إذا توصلنا إلى أن هذا في مصلحة البلاد.

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