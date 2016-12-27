مدرب الاتحاد: روح اللاعبين قادتنا للتأهل

أعرب المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، التشيلي لويس سييرا، عن سعادته بالتأهل لنهائي بطولة كأس ولي العهد بعد فوز الفريق على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء ، :” قدمنا في الشوط الأول مستوى رائع وأهداف الأهلي جاءت من هفاوات دفاعية تحصل في كرة القدم”.

وأضاف:” الروح التي يلعب بها لاعبي الاتحاد هي من قادتنا للفوز رغم تسجيل الاهلي هدف التعادل “.

وعن الروح التي يلعب بها الفريق، قال سييرا :”روح اللاعبين تعود الى العلاقة القوية التي تجمعهم مع بعض داخل وخارج الملعب ورغبتهم دائما بالفوز “.