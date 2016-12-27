 معرض صناع الأعمال ضم أكثر من عشرين مشروعا من إعداد طلاب تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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معرض صناع الأعمال ضم أكثر من عشرين مشروعا من إعداد طلاب تعليم الطائف

معرض صناع الأعمال ضم أكثر من عشرين مشروعا من إعداد طلاب تعليم الطائف
المناطق_عادل الزهراني

استضافت مدرسة المعالي الأهلية الثانوية معرض صناع الأعمال بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وقد افتتح المعرض سعادة الأستاذ فهاد الذويبي  اليوم الثلاثاء 3/28 يرافقه مدير إدارة النشاط الأستاذ سامي العصيمي وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.
وقد ضم المعرض أكثر من عشرين مشروعا من إعداد طلاب المدارس.
والجدير بالذكر أن مشروع صناع الأعمال انطلق في محافظة الطائف التعليمية يوم 15/1/1438
حيث تم ترشيح ثلاثين معلما من ثلاثين مدرسة قام بتدريبهم  على برنامج صناع الأعمال  منسق البرنامج المشرف التربوي  عالي السفياني وذلك بإدارة النشاط الطلابي؛ بعد ذلك قام المعلمون بتدريب الطلاب في مدارسهم والإشراف على كتابة خطة أعمال المشاريع ومن ثم ترشيح الأعمال الفائزة لإدارة النشاط. بعد ذلك تم تشكيل لجنة لتحكيمها وترشيح المميز منها لمعرض صناع الأعمال على مستوى المحافظة والذى  استضافته ورعته مدرسة المعالي الأهلية الثانوية.
وسيتم بمشيئة الله رفع  المشروعين الحاصلة على المركز الأول والثاني للمشاركة في المرحلة النهائية بمحافظة جدة في بداية الفصل القادم بمشيئة الله

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