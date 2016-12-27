 إذاعة جدة وفنون جدة يلتقيان في برنامج اسبوعي يرعى الموهب. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إذاعة جدة وفنون جدة يلتقيان في برنامج اسبوعي يرعى الموهب.

إذاعة جدة وفنون جدة يلتقيان في برنامج اسبوعي يرعى الموهب.
المناطق_عادل الزهراني

تعتزم إذاعة جدة بث برنامج “مواهب” يذاع كل يوم إثنين عند الساعة الحادية عشر مساءاً من إعداد وإخراج/ سارة خوجة وتقديم/ سهى الوعل، كما ستقوم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بترشيح المواهب الفنية في المجالات التالية: الغناء، الشعر الغنائي، عزف الالآت الموسيقية، تقليد الأصوت، المنلوج.

وذلك ضمن إطار الشراكة والإتفاقية بين الإذاعة وفنون جدة دعماً للمواهب التي يزهر بها وطننا الغالي، وعلى الراغبين بالمشاركة من الموهوبين التواصل مع جمعية الثقافة والفنون بجدة على الأرقام التالية:
(ت:0126067424- ف:0126929026)

وأكد مدير فنون جدة الدكتور عمر الجاسر أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع وأنها أسست لإحتضان المواهب ورسم خارطة الطريق لكل موهوب ليستطيع من خلالها تحقيق أحلامه ويشق طريق النجاح والإبداع.

من جانبه صرح مدير عام إذاعة جدة الأستاذ سمير بخش بأن الشراكة بين فنون جدة والإذاعة تسعى الى رعاية الموهوبين والموهوبات وأننا خصصنا في الدورة الإذاعية الجديدة لعام 1438هـ مساحات واسعة للموهوبين والمبتكرين والمخترعين من الشباب الواعد.

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