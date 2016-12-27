 إطلاق حملة “شكرا جنودنا البواسل” تفعلها فرع الشؤون الإسلامية بمكة ضمن برنامج “كيف نكون قدوة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إطلاق حملة “شكرا جنودنا البواسل” تفعلها فرع الشؤون الإسلامية بمكة ضمن برنامج “كيف نكون قدوة”

إطلاق حملة “شكرا جنودنا البواسل” تفعلها فرع الشؤون الإسلامية بمكة ضمن برنامج “كيف نكون قدوة”
المناطق_عادل الزهراني

دعى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة  دعاته وموظفيه بجميع فروعه ومراجعيه وضيوفه لكتابة مشاعرهم لجنودنا البواسل
وذلك في السجل الذي وضعه في مدخل الفرع ؛
يأتي ذلك تفعيلاً لمبدأ القدوة وابرازاً للدور الذي يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي للدفاع عن الجميع ، من حماية حدود الوطن والذب عن هذه البلاد والتى تحتضن الحرمين الشريفين ؛ وذلك إعتبارا من صباح اليوم .                               كما تشمل الحملة التأكيد على  خطباء الجوامع  والمساجد وذلك بالدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين والحفظ والسلامة .

كما سيقوم دعاة الفرع بإذن الله برفقة المدير العام بزيارة لجنودنا  البواسل وأبطالنا في الحد الجنوبي دعماً لهم والشد على أيديهم ، والرفع من معنوياتهم ومساندتهم  .

وقد بدأ بالكتابة والتوقيع بذلك فضيلة مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ / علي بن سالم العبدلي –  بالرسالة الأولى حيث كتب :
( شكراً جنودنا البواسل – نحن نفخربكم ، ونقدر جهودكم وتضحياتكم ، نصركم الله ، وحماكم ، وثبتكم ، وسدد رميكم ، وشفى مرضاكم ، وحفظكم في أنفسكم ،
وأهليكم وذرياتكم ، وأعادكم سالمين غانمين  )  .                             

وبعدها بدأ  الموظفين بكتابة رسائلهم ومشاعرهم  .

من جانب آخر  – قال مساعد مدير عام الفرع الشيخ الدكتور / فايز الشهري –  فقال في كلمته :-
نصر من الله وفتح قريب ؛ تحية إعجاب وإجلال لكم جنودنا البواسل ، من مواطني هذا البلد الغالي من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه شيبا وشبانا رجالا ونساء .
أيها الأبطال أنا معكم وأنتم في قلوبنا وفي عقولنا ، دعاءنا لكم لا ينقطع
بأن يكون النصر حليفكم بمشيئة الله ،  هنيئا لكم أيها الأبطال ،
وأنتم  تقاتلون في سبيل الله وأنتم  ستفوزون بإحدى الحسنين النصر أو الشهادة ؛ هنيئا لكم وأنتم تدافعون عن أقدس بقاع الأرض بلاد الحرمين الشريفين من الغزاة والطغاة والحاقدين والحاسدين ، فكل ذي نعمةً محسود .
هنيئا لكم  هذه الأرض المباركة ، تشمخ فيها أكثر من مليون منارةً يصدّع بها الأذان خمسة مرات بين اليوم والليلة .

هذا وقد شارك الشيخ / مصعب الحجاجي – ( مدير المساجد بالعاصمة المقدسة )  فقال في رسالته :- كتب الله اجركم ، وحفظكم الله من كل مكروه ، ونصركم  على أعداء العروبة والدين .
الكلمات لجنودنا البواسل تعجز أن تعبر عن مشاعرنا تجاهكم ياحماة الوطن ، جنودنا البواسل : أنتم فخرنا وأنتم شرفنا وأنتم عزنا وعزتنا .
جنودنا البواسل : أنتم أحبابنا وقلوبنا معكم .
وأبايدينا ترفع اكف الضراعة إلى إلله بأن ينصركم على عدوكم ويعيدكم  سالمين غانمين  .

كما عبر الشيخ /  فواز الغامدي -( مساعد مدير عام الفرع لشؤون الدعوة ) – عن مشاعره بالرسالة التالية :- هنيئا لجنود الحرمين الشريفين الذين يرابطون في الحد الجنوبي المشرف .
إنه شرف عظيم مشاركتكم في حماية حدود الوطن الغالي ، والأجر العظيم الذي وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم ( رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ).
لكم منا كل التقدير والدعاء ، ورحم الله شهيدكم وشفى مريضكم وحفظكم الله في أنفسكم وأهليكم آمين إنه سميع مجيب  .

كما شارك مدير عام المساجد بمحافظة  جدة فضيلة  الشيخ / سعيد بن يحي المالكي –  حيث كتب  الرسالة التالية : – كل الحب والتقدير والثقة والفخر والاعتزاز بكم جنودنا البواسل المرابطين على الثغور ، فقد وهبتم أنفسكم لله وللدفاع عن مقدساتنا،  أرض الحرمين الشريفين ، ووقفتم بكل حزم وعزم وشجاعة لردع المجرمين الحاقدين  ؛
أنتم  في ميدان الشرف ، وفي ميدان الكرامة ، اعتزازنا وفخرنا بكم ، وشكرنا وتقديرنا لكم ، سيدون في صفحات التاريخ السعودي ، بمداد من ذهب ، وبطولاتكم تتوارثها الأجيال .
وختاما دعواتنا بأن ينصركم الله على عدونا وعدوكم . إنه سميع مجيب .

كما كان لمدير عام المساجد بمحافظة الطائف فضيلة الشيخ  / عبدالعزيز المدرع –  رسالة كتبها فقال :-
الجهاد في سبيل الله أسمى أيات  الفخر والعزة والرفعة ؛ وأجره  عندالله عظيم وهو من أفضل الاعمال في حياة المسلم  ، والشهادة في الدفاع عن الوطن جزاءه الجنة؛  فقال تعالى 🙁 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا  )  سورة الفرقان .
وقال تعالى :- ( والذين أمنوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) سورة الانفال.
وقال تعالى :-  ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم  ) .
جنودنا البواسل لكم من الدعاء بالعزة والنصر والتمكين .

وعلق الإعلامي / سمير خيري –  مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع على ذلك فقال – قال الله  تعالى :- (  نصر من الله وفتح قريب ) – وقال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا وهو شر لكم ) – صدق الله العظيم  . أنتم أسود هذه البلاد ،
تحية وإعجاب وإجلال لكم ،
أنكم تضحون من أجل هذا الوطن الغالي ؛ ووهبتم أنفسكم للدفاع عن الدين والمليك والوطن والأمة ، ورخصتم أرواحكم للشهادة ،
ونحن ندين لكم  وقلوبنا ومشاعرنا ترفع لكم  اكف الضراعة إلى المولى سبحانه بأن يحفظكم ويعيدكم سالمين غانمين ومنصورين

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