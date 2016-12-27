 البشير يقلد الفريق صالح البنيان وسام النيلين من الطبقة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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البشير يقلد الفريق صالح البنيان وسام النيلين من الطبقة الأولى

البشير يقلد الفريق صالح البنيان وسام النيلين من الطبقة الأولى
المناطق_واس

قلّد الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية المشير عمر حسن البشير، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرًا لدوره في ترقية التعاون بين الجيش السوداني والقوات المسلحة السعودية.
جاء ذلك لدى استقبال الرئيس السوداني، للفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان في الخرطوم اليوم .

وحمّل البشير خلال اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه االله – ، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأعرب البنيان في تصريح صحفي عقب اللقاء عن سعادته بلقاء الرئيس البشير والتكريم الرئاسي الذي ناله، موضحاً أنه نقل إلى الرئيس البشير تحايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن نايف, وولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – .

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