 ضّرر بالغ لتدخين النارجيلة في المنزل.. ليس فقط عليك بل أطفالك أيضا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضّرر بالغ لتدخين النارجيلة في المنزل.. ليس فقط عليك بل أطفالك أيضا

ضّرر بالغ لتدخين النارجيلة في المنزل.. ليس فقط عليك بل أطفالك أيضا

أوضحت دراسة حديثة في دبي أنّتدخين النارجيلة في المنازل يؤدّي إلى انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون والذرات الدّقيقة بمستويات تبلغ مثلي تلك التي تخرج من دخّان السّجائر.

وذكر الباحثون في الدّراسة التي نُشرت بموقع دوريّة “توباكو كونترول” على الإنترنت أنّه حتّى في الغرف المُجاورة لتلك التي يتمّ تدخين النارجيلة (الأرجيلة أو الشيشة) بها فإنّ مستويات تلوّث الهواء أعلى من نظيرتها التي يتمّ تدخين السّجائر بها.

وقال “مايكل وايتسمان” قائد فريق البحث وهو أستاذ بكليّة الطبّ في جامعة نيويورك “هناك اعتقاد خاطئ مُنتشر بأنّ النارجيلة هي بديل آمن للسّجائر.” وأضاف “تدخين النارجيلة في المنزل قد يتسبّب في خطرٍ بالغ ليس فقط على المُدخّنين بل أيضًا على الأطفال وبقيّة الموجودين بالمنزل.”

وحذّرت المراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّه خلال جلسة واحدة لتدخين النارجيلة يُمكن للمُدخّن أن يستنشق ما يعادل 150 سيجارة.

وللوقوف على تأثير التّدخين داخل الأماكن المُغلقة جمع فريق البحث عيّنات هواء من 33 منزلاً في دبي منها 11 منزلاّ كان يجري تدخين النارجيلة فقط بها. وفي 12 منزلاّ كان هناك مدخّنو سجائر فحسب وعشرة منازل لا يُدخّن فيها أحد.

واستخدم الباحثون فلاتر لقياس ثاني أكسيد الكربون والكربون الأسود والجُسيمات الدّقيقة التي يُمكنها اختراق الرّئتين ودخول مجرى الدم.

واكتشف فريق البحث أنّ متوسط ثاني أكسيد الكربون في الغرف التي شهدت تدخين النارجيلة بلغ 11 جزءًا في المليون ووصلت الجُسيمات الدقيقة إلى 489 ميكروجرامًا في المتر المُكعّب من الهواء بينما في الغرف المُجاورة كان متوسّط ثاني أوكسيد الكربون في الهواء 5.8 والجُسيمات الدّقيقة 211 ميكروجرامًا لكلّ متر مُكعّب.

وفي الغرف التي دخّن شاغلوها السّجائر كان متوسّط ثاني أوكسيد الكربون 2.3 جزء في المليون والجُسيمات الدقيقة 201 ميكروجرام. وبلغت المُستويات في الغرف المُجاورة حوالي النصف.

وفي المنازل التي خلت من التدخين كان متوسّط ثاني أوكسيد الكربون 1.5 جزء في المليون والجُسيمات الدقيقة 93 ميكروجرامًا في المتر المكعّب.

وبلغت مستويات الكربون الأسود أثناء تدخين النارجيلة 5.4 ميكروجرام في المتر المكعب و4.2 أثناء تدخين السّجائر و2.1 في المنازل التي خلت من التدخين.

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