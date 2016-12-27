برواتب ومزايا مغرية .. وظائف إدارية وصحية وفنية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف متنوعة في عدة مجالات (للسعوديين والسعوديات)، برواتب ومزايا مغرية لمن يقع عليهم الاختيار.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

الوظائف الطبية:

– استشاري واستشارية (عدة تخصصات)

– طبيب وطبيبة ونائب أول (عدة تخصصات)

الوظائف الصحية:

– أخصائي وأخصائية معالجة نطق وتخاطب

– فني وفنية أطراف صناعية

– أخصائي وأخصائية تغذية علاجية

– أخصائي وأخصائية تصوير مقطعي

– فني وفنية تخدير

– أخصائي وأخصائية تصوير الأشعة التداخلية والملونة

– أخصائي وأخصائية قسطرة طبية

– مساعد ومساعدة طبيب أسنان

– منظف ومنظفة أسنان

– أخصائي وأخصائية مختبر أسنان

– فني وفنية مختبر أسنان مساعد

– محلل ومحللة ميكروبيولويجيا الأغذية

– فني وفنية سجلات طبية

– أخصائي وأخصائية فسيولوجيا عصبية

– أخصائي وأخصائية علاج مهني

– أخصائي وأخصائية تروية قلبية

– أخصائي وأخصائية علاج طبيعي

– أخصائي وأخصائية العلاج الإشعاعي

– أخصائي وأخصائية تصوير إشعاعي

– أخصائي وأخصائية العلاج التنفسي

– ممرض وممرضة عامة

– أخصائي وأخصائية أشعة فوق الصوتية

– صيدلاني وصيدلانية ثالث

– فني وفنية مواد تعقيم

الوظائف الهندسية:

– مهندس معماري

– مهندس كهربائي

– مهندس تلفزيون

– مهندس ميكانيكي

– كهربائي عام

– ميكانيكي عام

– ميكانيكي تدفئة وتكييف

– أخصائي مختبر مياه

– مشغل معالجة مياه

وظائف الأبحاث:

– منسق ومنسقة أبحاث سريرية

– منسق ومنسقة أبحاث سريرية مساعد

– فني وفنية أبحاث طبية

الوظائف (الإدارية، المهنية، العامة):

– مستشار قانوني

– أخصائي إدارة كفاءات

– كبير منسقي خدمات التعليم

– مصمم ومصممة ديكور داخلي

– مدير مغسلة

– رسام فني

– مصمم ومصممة جرافيك

– مصور

– محلل معلومات

– فني صوت

– فني إمداد وغرف عمليات

– مندوب ومندوبة سفر

– ناسخ طبي

– مدرس ومدرسة لغة إنجليزية

– عامل نجار

– طاهي

– سكرتير وسكرتيرة أول

– عامل بناء

– سباك

– حداد أقفال

– عامل منجد

– مقدم أطعمة

– عامل غسيل وكوي

– عامل وعاملة نظافة

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