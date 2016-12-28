 وعود رئيس الوزراء العراقي للقضاء على داعش تصطدم بالواقع.. وتُؤجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو.. رسالة لمن يحتقر مهنة المعلم عضو شورى يطالب باستخدام المواطنين الألواح الشمسية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء (فيديو) طالب يقتحم مدرسة برشاش في تثليث.. ويهدد معلميه ويثير ذعرا ماذا كشفت أستاذة تاريخ بطهران لتعتقلها استخبارات الحرس الثوري بشكل فوري ؟ داعش يعدم أطفالا بدم بارد قرب الموصل هذا الطفل ذهب لحفظ القرآن.. فانتظره القاتل ودفن مصحفه الشريف معه وعود رئيس الوزراء العراقي للقضاء على داعش تصطدم بالواقع.. وتُؤجل برواتب ومزايا مغرية .. وظائف إدارية وصحية وفنية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ضّرر بالغ لتدخين النارجيلة في المنزل.. ليس فقط عليك بل أطفالك أيضا البشير يقلد الفريق صالح البنيان وسام النيلين من الطبقة الأولى إطلاق حملة “شكرا جنودنا البواسل” تفعلها فرع الشؤون الإسلامية بمكة ضمن برنامج “كيف نكون قدوة” إذاعة جدة وفنون جدة يلتقيان في برنامج اسبوعي يرعى الموهب.

وعود رئيس الوزراء العراقي للقضاء على داعش تصطدم بالواقع.. وتُؤجل

وعود رئيس الوزراء العراقي للقضاء على داعش تصطدم بالواقع.. وتُؤجل
المناطق - وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن “المعطيات تشير إلى أن القضاء على داعش يحتاج إلى 3 أشهر”، في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد المتطرفين من معقلهم الحضري في الموصل.

وياتي ذلك بعد كان العبادي قد توقع في السابق استعادة الموصل بنهاية العام الحالي، غير أن القادة العسكريين يعزون بطء التقدم الميداني للحاجة لحماية المدنيين الذين بقوا في منازلهم بدلا من النزوح كما كان متوقعا.

واليوم نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن العبادي قوله إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على “داعش”.

واستعادت قوات النخبة العراقية بعد أكثر من شهرين من العملية ربع المدينة، لكنهم دخلوا في وقفة تعبوية مخططة مسبقا هذا الشهر.

وقال قائد ميداني أميركي لوكالة “رويترز”، أمس الاثنين، إن القوات العراقية ستستأنف هجومها في الأيام المقبلة في مرحلة جديدة من العملية ستشهد نشر الجنود الأميركيين في مناطق أقرب إلى خطوط الجبهة داخل المدينة.

في سياق آخر، كشف العبادي أنه سيقدم أسماء المرشحين لملء الوزارات الشاغرة قريباً، مؤكداً حرصه على “الابتعاد عن أي مشاكل مع الكتل السياسية”.ر

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>