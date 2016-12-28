(فيديو) طالب يقتحم مدرسة برشاش في تثليث.. ويهدد معلميه ويثير ذعرا

نشبت مضاربة بين طالب ومسؤول مدرسة قيل إنه في محافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير، قام على إثرها الطالب بجلب سلاح معه إلى المدرسة في محاولة للتعدي على الطالب، وفقاً لما تناقله مغردون مرفقا مع مقطع فيديو للواقعة.

وبدا في الفيديو المضاربة، فيما ظهر معلم يحمل رشاشا بعدما تمكن من مصادرته من طالب وسلمه لشخص يبدو أنه قائد المدرسة، إلا أنه فوجئ بطالب يدخل وراءه المكتب ويحاول استعادة الرشاش، لكن انتزعه طالب آخر بالقوة وهدد به المعلمين.

وفي الوقت الذي طالب مغردون وزارة التعليم بالتحقيق في الواقعة، لم يتسن لـ”المناطق” التأكد من موقع حدوثها حتى وقت نشر الخبر.