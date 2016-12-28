 عضو شورى يطالب باستخدام المواطنين الألواح الشمسية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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عضو شورى يطالب باستخدام المواطنين الألواح الشمسية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء

عضو شورى يطالب باستخدام المواطنين الألواح الشمسية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء
المناطق - الرياض

أكد أحد الأعضاء أهمية أن يستفاد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة النظيفة) في الإنتاج الكهربائي، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وفي التخفيف من الاستهلاك النفطي.

فيما دعا أحد الأعضاء خلال جلسة المجلس اليوم، إلى الاستفادة من ربط الشبكة الكهربائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول المجاورة مع الشبكة الكهربائية الأوروبية نظراً لانعكاسها الاقتصادي على المملكة، حسبما نقلت “واس”.

فيما طالب آخر بالسماح للمواطنين باستخدام الألواح الشمسية في كهرباء منازلهم مما سيخفف عليهم أعباء الفواتير كما طالب بالاستفادة من تجارب دولية في مجال استخدام عدادات كهربائية يتم من خلالها إعادة بيع التيار الكهربائي المولد بالطاقة الشمسية من المنازل إلى الشبكة العامة .

 

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