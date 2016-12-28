 هذه الأطعمة تدفئ جسمك في الشتاء.. أبرزها البيض والمكسرات والعسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هذه الأطعمة تدفئ جسمك في الشتاء.. أبرزها البيض والمكسرات والعسل

هذه الأطعمة تدفئ جسمك في الشتاء.. أبرزها البيض والمكسرات والعسل
المناطق - الرياض

نشر تقرير، أكثر أطعمة تمنح الجسم الدفء في الشتاء، حيث يتطلب إبقاء الجسم دافئاً في الشتاء، إجراء تعديلات معينة في النظام الغذائي ليقوم الجسم بإنتاج الطاقة اللازمة، ومن هذه الأطعمة التالي:

من التوابل التي تمنح الجسم الدفء في الشتاء الكركم، والذي يعتبر المكوّن الرئيسي للكاري

السردين. يوفر السردين للجسم الدهون اللازمة للتدفئة، ويعتبر من المغذيات المشحونة بالطاقة. كما أن السردين المعلّب مصدر هام لفيتامين “د”.

الشوكولا الساخنة. يحتوي مشروب الشوكولا الساخنة على الحليب ودهون الشوكولا الصحية التي تمنح الجسم شحنة قوية من الطاقة والدفء.

المكسرات. كل أنواع المسكرات مصدر هام للدهون الصحية، وخاصة الجوز واللوز والكاجو والفستق والبندق.

الكركم. من التوابل التي تمنح الجسم الدفء في الشتاء الكركم، والذي يعتبر المكوّن الرئيسي للكاري.

البيض. من الأطعمة الغنية بالطاقة البيض، ويعتبر طعاماً مثالياً لتدفئة الجسم في الشتاء.

الشوربة. تعتبر شوربة الخضار والدجاج من الأطعمة الرئيسية خلال موسم البرد، كما توجد أنواع كثيرة من الحساء والشوربة يمكن إعدادها باستخدام اللحوم أو المنتجات النباتية فقط كشوربة العدس و القرع (الاسكواش) والخضروات.

العسل. لمزيد من التدفئة والوقاية من نزلات البرد تناول العسل، ويمكنك إضافة الزنجبيل لتعزيز الوقاية.

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