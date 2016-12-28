غارات جوية تدمر مخازن أسلحة للحوثيين وقوات المخلوع جنوب اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، بمحافظة الضالع 245 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين وقوات صالح في جبل ناصة، وقرية العرفاف جنوب مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكدت المصادر، أن الغارات أدت إلى تدمير مخزن أسلحة في جبل “ناصة” حيث هزت دوي انفجارات عنيفة تلك المنطقة وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد بشكل مكثف.

وأشارت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط نحو خمسة قتلى من الحوثيين وإصابة آخرين لم تحدد حصيلتهم، إلى جانب تدمير دورية عسكرية لهم.