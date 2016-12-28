(فيديو) لحظة اقتحام شاحنة متجر بسرعة جنونية .. ونجاة البائع بشكل لا يُصدق

نجا صاحب متجر في تايلند من الموت بأعجوبة، بعد أن تمكن من الهرب في الوقت المناسب، عندما اقتحمت سيارة مسرعة خارجة عن السيطرة متجره.

وكان صاحب المتجر قد أنهى عمله بشكل معتاد، وعلى وشك المغادرة حوالي الساعة 10:45 دقيقة من مساء يوم الخميس الماضي، عندما شاهد شاحنة “بيك أب” تتقدم من متجره بسرعة جنونية.

وأدرك صاحب المتجر أن السيارة التي فقد سائقها السيطرة عليها ستصدم متجره لا محالة، فما كان منه إلا أن قفز من مكانه، خوفاً من أن تسحقه الشاحنة حتى الموت، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ونجا الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته من الموت بشكل لا يصدق، لكنه أصيب ببعض الجروح، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ويقول بيادا جونين الذي وثق الحادثة عبر صور كاميرات المراقبة من ثلاث زوايا “إن سرعة البديهة لدى صاحب المتجر ساهمت بإنقاذ حياته”.

وأضاف جونين: “كان صاحب المتجر سريعاً في تقدير ما يحدث، وتمكن من الهرب في الوقت المناسب، لكن المتجر تعرض لأضرار كبيرة، وسيحتاج إلى الكثير من العمل لإصلاحه”.