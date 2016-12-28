 “محافظ الحجرة” يطلع على سير عمل الجمعية الخيرية بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“محافظ الحجرة” يطلع على سير عمل الجمعية الخيرية بالمحافظة

علي العويفي-تصوير معاذ مرضي:

قام محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي بزيارة لمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة الحجرة وأطلع على سير عمل الجمعية والأقسام العاملة بالجمعية ثم بعد ذلك شاهد عرضاً مرئياً لإنجازات الجمعية والمشاريع والبرامج التي نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم 1437هـ والتي تزيد مصروفاتها عن 5000000 خمسة ملايين ريال شملت بناء وترميم المنازل وشراء الأثاث اللازم لبعض الأسر وبناء خزانات وسلات غذائية وكفالات أيتام وسداد فواتير كهرباء وإيجار وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والتي يزيد عددهم 1500 أسرة وفي نهاية الزيارة شكر محافظ الحجرة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها على ما يبذلونه من جهود مشكورة في تلمس احتياجات المواطنين والسعي في قضاء حوائجهم منوها بما يوليه سمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من دعم واهتمام ومتابعة للعمل الخيري بالمنطقة حيث يعتبر سموه الداعم الأول للجمعيات الخيرية وفي ختام الزيارة شكر رئيس الجمعية الشيخ علي احمد دبيس الزهراني المحافظ على هذه الزيارة التي تعتبر حافز كبيرا للعاملين في الجمعية.

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