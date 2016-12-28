 مشروع تخرج متدربات قسم التزيين النسائي بالمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مشروع تخرج متدربات قسم التزيين النسائي بالمدينة المنورة

مشروع تخرج متدربات قسم التزيين النسائي بالمدينة المنورة
المناطق _المدينه المنوره

احتفلت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة يوم الاثنين 20 / 3 / 1438هـ برعاية عميدتها أ.فاطمة بولاقي وإشراف أ. أريج الباحث مشرفة التدريب التعاوني بالمتدربات في قسم التزيين النسائي اللاتي قدمن عرض رائع لمشروعهن النهائي بعنوان “ستايل الستينات ” كان يحكي عن أزياء وماكياج و تصفيفة شعر ستايل الحقبة الزمنية ما بين 1960م – 1970 م ، وقد شهد هذا الحفل جمع غفير من منسوبات الكلية التقنية بالمدينة وحضور أمهات المتدربات المشاركات بالعرض بما يقارب من 400 شخص ، مع مساندة العرض بصور من نفس الحقبة الزمنية والمؤثرات الصوتية التي أضافت الإحساس للعرض ليأخذ  طابع الستينات ، وقد لاقى العرض إعجاب الجميع بالتفاعل الكبير مع المتدربات أثناء العرض والتصفيق الحار  .

 

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