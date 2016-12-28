محافظ المندق يرأس اجتماعا باللجنة الفرعية الخاصة بالدفاع المدني بالمحافظة

رأس محافظ المندق صالح بن محمد القلطي اجتماعا موسعا بمكتبه باللجنة الفرعية الخاصة بالدفاع المدني بالمحافظة بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمندق الرائد عبدالله حمدان وكافة مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة وذلك لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الطوارئ والكوارثوقد بدأ الاجتماع بكلمة المحافظ موضحا أهمية تكامل الادوار فيما بين الجهات المعنية ومشددا على وضع الخطط والفرضيات المسبقة لكافة الاحتمالات خاصة فيما يخص موسم الأمطار واشار الى أهمية إنشاء مركز ادارة الأزمات .بعد ذلك استعرض سكرتير اللجنة مدير إدارة الدفاع المدني بالمندق المحضر المعد خلال اجتماع اللجنة الفرعية حيث استعرض المهام والمتطلبات من الإدارات ذات العلاقة والتي تهدف الى الوقاية من اخطار السيول ووضع الحلول والمقترحاتوأختتم استعراضه بالمطالبة بتخصيص وتحديد اماكن الإيواء والمتابعة من التعليم والبلدية والشرطة والكهرباء والهلال الاحمر والتعاون مع ادارة الدفاع المدني ، بعد ذلك خرج المجتمعون بعدد من التوصيات من ابرزها.١- تخصيص أراضي إيواء في المحافظة والمراكز الخارجية التابعة للمحافظة من قبل البلدية مع أهمية تسويتها وإيصال الخدمات لها من كهرباء وغير ذلك من الخدمات .٢- إعداد جميع المدارس وقصور الافراح في المحافظة لتكون دور إيواء للمتضررين .٣- دراسة امكانية إنشاء سد بمركز برحرح.٤- حصر اسماء المتطوعين بالمحافظة وتشكيل فريق تطوع وتوجيههم للتسجيل عبر بوابة المديرية العامة للدفاع المدني .٥- مخاطبة البلدية بتهيئة الاودية وازالة العوالق منها .٦- مخاطبة فرع المياه بالمندق لإزالة العوالق الترابية من بُطُون السدود والعمل على تركيب صافرات انذار .٧- مخاطبة رؤساء المراكز ومعرفي القرى وأئمة المساجد بالتنبيه على أهمية تجنب المخاطرة والابتعاد عن مسائل الماء في بُطُون الاودية٩- تفعيل دور لجنة حصر الآبار واتخاذ اللازم من قبل فرع المياة .١٠- استكمال مشروع درء مخاطر السيول من قبل البلدية وسرعة الانجاز .١١- تنفيذ ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة للمرور على أودية المحافظة .١٢- التأكيد على فرع الزراعة بحث المراقبين على الغابات بالقيام بعملهم مع أهمية إيقاع العقوبة على المخالفين .١٣- سرعة تجاوب مندوبي الجهات الحكومية مع الدفاع المدني عند انعقاد لجنة فورية على أن يمنح المندوب الصلاحية التي تضمن سرعة الإنجاز عند مواجهة أي طارىء .١٤-تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مندوب من كل جهة لادارة الأزمات والتوجيه .وأختتم الاجتماع بمطالبة المحافظ لكافة الجهات باستشعار المسؤولية وتقديم الخدمات للأهالي مع التشديد على المراقبة المستمرة على كل ما يعيق تقديم الخدمة والرفع المباشر للمحافظة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة في حق كل من يتجاوز الأنظمة واللوائح .من جانب آخر أوضح سكرتير اللجنة مدير إدارة الدفاع المدني بالمندق الرائد عبدالله حمدان الزهراني أن إدارة الدفاع المدني بالمندق بصدد إقامة عدد من الدورات التدريبية والفرضيات الوهمية خلال الفترة القادمة للتأكد من جاهزية كافة المعنيين مع اقتراب موسم الأمطار مشيرا إلى أن الدفاع المدني وعلى مدار العام ينفذ بمثل هذه الفرضيات والتجارب ولكننا الان بصدد تهيئة المجتمع لكيفية التعاطي مع الأمطار ونقدّم التوعية السابقة والوقاية من مخاطر السيول مشيرا الى توجيهات مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة المكلف العميد احمد الدليوي الدائمة برفع مستوى وجاهزية أفراد قطاع الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية التي تحدث في مثل هذه الأوقات .