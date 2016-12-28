تجديد الاعتراف بالزمالة السعودية لطب الأطفال بمنطقة القصيم

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تجديد الاعتراف بزمالة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة لمدة أربع سنوات اعتبارا من /4محرم/1438هـ الموافق / 5اكتوبر/2016م

صرح بذلك المشرف على زمالة طب الأطفال بمنطقة القصيم و استشاري الغدد الصماء والاضطرابات الهرمونية الدكتور حسام الاحمدي الذي أكد بأن ذلك يأتي تتويجا للجهود الجبارة المبذولة لإنجاح البرنامج بالمنطقة

وكي تستوعب عدد الأطباء الخريجين من كلية الطب بجامعة القصيم والذين يريدون الالتحاق بزمالة الأطفال .

الجدير بالذكر بأنه مؤخرا تم زيادة سعة المقاعد التدريبية بنسبة ٥٠% لتصل إلى ٤٨ مقعد .

كما قدم الدكتور حسام بهذه المناسبة التهنئة الخالصة موصولة بالشكر والتقدير لسعادة مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الأستاذ / مطلق الخمعلي على المتابعة والدعم المستمر للبرنامج الذي أسهم بحمد الله برفع مستوى الكفاءات الطبية بالمنطقة .

والشكر موصول لمدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الصيدلي حمد الشمري على إقامته العديد من الأنشطة التدريبية التابعة للبرنامج ولسعادة الدكتور عمر اليحي مدير ادارة التعليم الطبي والبحوث بالمنطقة ولجميع مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الأولية .

سألا الله التوفيق للجميع بالحياة العلمية والعملية وأن يبارك بالجهود ويجعلها خالصة لوجهه سبحانه