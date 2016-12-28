 7 قيادات بتعليم عسير متهمة بـ “التجاوزات”وممنوعة من التصريح للإعلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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7 قيادات بتعليم عسير متهمة بـ “التجاوزات”وممنوعة من التصريح للإعلام

7 قيادات بتعليم عسير متهمة بـ “التجاوزات”وممنوعة من التصريح للإعلام
المناطق- عسير

قالت مصادر صحفية أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير رصدت تجاوزات تتعلق بالتصريحات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة، مطالبة 7 مناصب قيادية في الإدارة بعدم التجاوز في التواصل والتصريح لوسائل الإعلام المختلفة، وأن يكون ذلك فقط عن طريق متحدثها الرسمي.

جاء ذلك، في توجيه أصدره مدير تعليم عسير جلوي آل كركمان، للمساعد للخدمات المساندة، والمساعد للشؤون التعليمية “بنين”، والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات”، والمساعد للشؤون المدرسية، إضافة إلى مديري الإدارات، ومديري مكاتب التعليم “بنين، وبنات”، وقادة المدارس بحسب صحيفة “الوطن”.

وأوضح آل كركمان، أن التجاوزات تتم في ظل وجود متحدث رسمي للإدارة، داعيا إلى الالتزام بأن يكون التواصل مع وسائل الإعلام في أي موضوع، ويمثل رأي الإدارة عن طريق المتحدث، والتنسيق المستمر بين إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بالإدارة فيما يخص المواد المرسلة إلى وسائل الإعلام، لتوحيد الرؤى للرأي الرسمي للإدارة، ويكون التصريح لوسائل الإعلام عن طريق المتحدث الرسمي فقط، وتزويده بالفعاليات والمناشط ونتائج الإجراءات المتخذة من الإدارات الرقابية، ليتسنى إعداد رأي الإدارة تجاه كل منها.

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