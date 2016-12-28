مشروع عون لتمكين الاسر المنتجة يقيم ورشة “أساسيات مشروعي الصغير” للفتيات

عقد فريق مشروع عون لتمكين الأسر المنتجة ورشة عمل تطويرية للفتيات بعنوان (أساسيات مشروعي الصغير) بهدف تحفيز الفتيات والنساء للبدء في مشاريع أسرية وابتكار أفكار تسويقية لها وذلك في مقر مركز التنمية الأسرية بالمبرز قدمتها مشرفة مشروع عون لتمكين الاسر المنتجة سماح الجريان وتناولت الورشة الأساسيات التي تتطلبها المشاريع بدء من تكوين الفكرة حتى بلورتها كمشروع تجاري واستهلت الورشة بالتعريف بالحاضرات عرفن فيها بمشاريعهن والهدف منها وطريقة تسويقهن لها مروراً بالصعاب التي يواجهونها وتناولت الورشة سمات التاجر الناجح وعوامل النجاح والفشل في المشاريع وطريقة تسعير المنتجات ولقيت الورشة تفاعل كبير من الحاضرات الذين وجدن فيها الحلول لبعض العقبات التي يصادفنها كتسعيرة المنتج وطريق التسويق له.

كما تم خلال الورشة التعريف الحاضرات بمشروع عون لتمكين الأسر المنتجة وهو عبارة عن صندوق لتمويل الاسر المنتجة بقيمة مليون ومئة ألف ريال بدعم من- مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية والذي يعد انطلاقة لمشروع اقتصادي اجتماعي يقدم القروض الصغيرة للنساء دون اللجوء.

من جانبه أكد المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز أن هذا المشروع يأتي ضمن حرص اللجنة على توفير الاستدامة المجتمعية في برامجها من خلال استقطاب الأفكار المتميزة وإن مدينة المبرز ستشهد خلال أيام حراك تنموي من نوع آخر حيثُ تقوم اللجنة بتبني المواهب والابداعات وتساعد على الابتكار في المشاريع التنموية، لنحقق جميعاً رسالة وأهداف اللجنة بالمساهمة في رفع الوعي المجتمعي وتنمية المجتمع كما قدم شكره لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية التي تساهم وبشكل ملحوظ في تنمية وتجويد القطاع الخيري بالمملكة.

وأوضح “العفالق” أن المشروع يتوائم مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة حيثُ سيتبنى المشروع عدة برامج ومشاريع تنموية للأسر المنتجة والفتيات كما سينعكس المشروع على توفير الوظائف عن طريق توفير دخل مناسب للأسر المنتجة وأن اللجنة تسعى وفي كافة مشاريعها وبرامجها على تحقيق الاستدامة وتنفيذ الخطط التنموية للملكة ومنها خطة التنمية التاسعة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وبيّن المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن السلطان على أهمية هذه الشراكة النوعية مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لتأسيس الصندوق الاقراضي والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في دفع عجلة التنمية وتساهم في فتح آفاق للابتكار لدى الفتيات والأسر المنتجة.

والجدير ذكره، ان اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز واحة التميز النسائي ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الأسر المنتجة ويُشار إلى إن اللجنة تعمل وفقاً لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في كافة المجالات وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.